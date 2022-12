Maciej Rybus pławi się z żoną w luksusach. Te okulary są obrzydliwie drogie. Szok, że mogą tyle kosztować

Mistrzostwa świata w Katarze wchodzą w decydującą fazę i za półtora tygodnia poznamy nowego, albo nowego-starego mistrza świata. W związku z nietypowym terminem rozgrywania mundialu wszystkie najważniejsze ligi świata musiały wstrzymać rozgrywki i dostosować się do turnieju. Wyjątkiem jest liga rosyjska, która w ostatnich tygodniach grała, jakby mistrzostw świata w ogóle nie było.

Maciej Rybus błysnął drogimi okularami. Ta cena może zwalać z nóg

Jak wiadomo Rosja została wykluczona ze wszystkich rozgrywek, a reprezentacja nie dostała szansy walki o mundial. Pozostało im więc bawienie się we własnej piaskownicy. W lidze rosyjskiej na co dzień występuje Maciej Rybus, który jest piłkarzem Spartaka Moskwa. Jego pozostanie w Rosji, po wybuchu wojny na Ukrainie, wywołało ogromne kontrowersje i konsekwencją jest brak powołań do biało-czerwonej kadry. Teraz Rybus może korzystać z wolnego, gdyż liga rosyjska wystartuje ponownie dopiero w marcu. Jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych, piłkarz wraz z żoną Laną wybrali się na Malediwy, a więc jeden z najpiękniejszych zakątków świata.

Również i były reprezentant Polski pochwalił się fotografią z wakacji. Uwagę może przykuć to, że na nosie ma okulary przeciwsłoneczne marki Maybach. Firma ta kojarzona jest przede wszystkim z produkcji luksusowych aut, ale w Internecie można również napotkać okulary tej właśnie marki. I jak można się domyślić, nie należą one do najtańszych. Ceny zaczynają się od 4,5 tys. zł i sięgają nawet do 13,5 tys zł.