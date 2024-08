Majątek 36-letniego Roberta Lewandowskiego i jego żony aż przyprawia o dreszcze. Mało kto w Polsce może się z nimi równać

Jaki jest majątek Roberta i Anny Lewandowskich?

Robert Lewandowski przez wszystkie lata kariery zapracował na to, by zostać najlepszym polskim piłkarzem w historii. W wieku 36 lat wciąż gra na najwyższym poziomie - jest podstawowym napastnikiem wielkiej FC Barcelony i nie porzuca reprezentacji Polski. Brak większego sukcesu z kadrą jest właściwie jedyną luką w jego bogatym dorobku, ale nawet po nieudanym Euro 2024 "Lewy" nie odwiesił reprezentacyjnej koszulki. Już niedługo wystąpi wraz z nią w Lidze Narodów, a następnie powalczy o awans na Mistrzostwa Świata 2026. W klubowej karierze zdobył tak naprawdę wszystko poza Złotą Piłką, którą z pewnością otrzymałby za 2020 rok, gdyby nie kontrowersyjna decyzja organizatorów o odwołaniu gali. Lewandowski stał się światową gwiazdą, za czym idzie wielka popularność i jeszcze większe pieniądze.

Lewandowscy wśród najbogatszych Polaków

O majątku Lewandowskiego nie można mówić, pomijając jego żonę Annę, którą poślubił w 2013 roku po kilku latach związku. Wspólnie stworzyli finansowe imperium, o czym najlepiej świadczy ranking magazynu "Wprost" przedstawiający "100 najbogatszych Polaków". Lewandowscy od lat mają w nim swoje miejsce, a w najnowszym, tegorocznym wydaniu zajęli 97. pozycję z majątkiem oszacowanym na 723 miliony złotych!

Piłkarz Barcelony zarabia rocznie ok. 34 miliony dolarów za sam kontrakt! Do tego dochodzą współprace reklamowe i własne biznesy. Lewandowski prowadzi m.in. własną agencję marketingową, która świadczyła usługi dla największych światowych marek. Parę lat temu zainwestował w spółkę Bio-lider od preparatów dla rolnictwa czy aplikację Less do sprzedawania używanych ubrań. Wybudował też własne osiedle na warszawskiej Ochocie. Wraz z Jerzym Krzanowskim, jednym z najbogatszych Polaków, otworzył w Warszawie restaurację Nine’s. W 2023 r. zaliczył pierwszy udany strzał w biznesie, bo sprzedał udziały w spółce fotowoltaicznej Hymon. Nie są znane szczegóły, ale spekuluje się, że mógł uzyskać nawet 200-230 mln zł!

A w biznesie prężnie działa również Anna Lewandowska. Zaczęła od sprzedaży własnych książek czy kalendarzy promujących zdrowy tryb życia. Obecnie może sobie pozwolić na otwarcie nowego centrum treningowego nie w Polsce, a w Barcelonie. Żona piłkarza jest też jedną z największych polskich influencerek - na samym Instagramie obserwuje ją ponad 5,6 mln użytkowników. Lepszy wynik wśród Polaków ma tylko Lewandowski (35,5 mln) i... kontrowersyjna Caroline Derpieński (10,1 mln).