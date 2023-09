Marcin Najman okrutnie przejechał się po Santosie i Kuleszy. Oberwało się także piłkarzom, bomba za bombą

Reprezentacja Polski w kompromitujący sposób prezentuje się w eliminacjach EURO 2024. Na pięć spotkań wygrała zaledwie dwa – 2:0 z Wyspami Owczymi i 1:0 z Albanią, oba mecze u siebie. Trzy pozostałe mecze były w jakimś stopniu kompromitujące – z Czechami straciliśmy dwie bramki w trzy minuty, a z Mołdawią przegraliśmy mimo prowadzenia 2:0 do przerwy. Mecz z Albanią może nie był tak „spektakularny” jeśli chodzi o porażkę, jednak styl gry i postawa polskich zawodników znów wołały o pomstę do nieba. Ciosy na kadrę spadają z każdej strony – od dziennikarzy, kibiców i ekspertów. Nie mogło zabraknąć komentarza Marcina Najmana, który od lat aktywnie śledzi polską kadrę.

Marcin Najman brutalnie rozprawia się z reprezentacją Polski, Santosem i Kuleszą

Marcin Najman nagrał swój komentarz na Instagramie. Zażartował, że może nawet... objąć reprezentację Polski i miał ku temu ciekawy argument. – No i co ja mam wam powiedzieć po tym meczu? Mówiłem, jestem gotowy objąć tę reprezentację. Nie wiem, czy poprowadzę ją lepiej, ale na pewno, na pewno nie poprowadzę jej gorzej od Santosa. No ku**a nie da się gorzej! – zaczął Marcin Najman – przecież oni wyglądają, jakby ku**a pierwszy raz grali w piłkę co poniektórzy. On im chyba nie pozwala grać, tylko każe się okopywać i bronić – oceniał dalej.

Ale oprócz krytyki wobec Portugalczyka i zawodników, „El Testosteron" nie mógł sobie odmówić prztyczka w Cezarego Kuleszę i jego głośny wywiad w RMF FM. – Jeszcze taki techniczny problem, bo prezes Kulesza może i by zadzwonił, tylko wiadomo, że jak prezes zaprasza, to przecież nie będziemy siedzieć przy niczym, a wiecie, ja nie piję – kpił Najman z prezesa PZPN.