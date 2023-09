Marek Papszun dostał pytanie o przejęcie reprezentacji. Niewielu zdobyłoby się na taką odpowiedź, co za klasa

Reprezentacja Polski przegrała już trzeci mecz w tych eliminacjach EURO 2024 i po pięciu starciach znajduje się na 4. miejscu, wyprzedzając tylko Wyspy Owcze. O bezpośrednim awansie na razie nie ma co myśleć, a i w barażach walka o awans może być w tej sytuacji bardzo trudna. Trudno się dziwić, że wielu kibiców czy dziennikarzy już domaga się zwolnienia Fernandos Santosa, bowiem po reprezentacji Polski nawet nie widać żadnego stylu czy zmiany podejścia do kolejnych meczów. I naturalnie pojawiają się pytania o ewentualnego następce, a obecnie wolnym trenerem jest Marek Papszun, który na koniec poprzedniego sezonu rozstał się z Rakowem Częstochowa. Na pytanie o kadrę odpowiedział jednak bardzo dyplomatycznie.

Marek Papszun zapytany o przejęcie reprezentacji Polski, odpowiedź daje do myślenia

Marek Papszun pojawił się w studiu TVP Sport do meczu Albania – Polska. Były trener Rakowa Częstochowa jeszcze nie znalazł nowego zatrudnienia i niewykluczone, że czeka na ofertę z PZPN. Sam przyznawał, że chciałby poprowadzić reprezentację Polski, ale gdy otrzymał wprost pytanie tuż po meczu, czy przyjąłby propozycję od Cezarego Kuleszy, odpowiedział bardzo dyplomatycznie.

49-letni trener zwrócił uwagę na fakt, że Fernando Santos dopiero rozpoczął pracę z kadrą i nawet nie próbował go krytykować, co w obecnej sytuacji byłoby łatwe. – (…) To są trudne decyzje. Trener pracuje krótko i to jest pole do zastanowienia dla związku. Ciągłe zmiany nie są dobre, brakuje nam stabilizacji – podkreślił Marek Papszun. Niewykluczone też, że jest to sygnał dla prezesa PZPN, że Papszun potrzebowałby czasu na ułożenie kadry po swojemu, gdyby się zdecydował na jej przejęcie. Wiadomo, że w Rakowie otrzymał bardzo dużą władzę i dużo czasu, co przyniosło efekty, ale jak wspomnieliśmy – klub i kadra mocno się różnią.

