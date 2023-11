Mecz ostatniej szansy. Biało-Czerwoni pokonają Czechów i unikną baraży?

Biało-Czerwonym potrzebny nowy „minister obrony” a ten gość ma wystarczające atuty, by nim zostać. Michał Probierz to wie

Jeszcze na początku października wydawało się, że – pomimo naprawdę słabej dyspozycji – awans reprezentacji Polski na ME 2024 jest jak najbardziej realny. Biało-czerwoni musieli tylko pokonać w kwalifikacjach Wyspy Owcze (wyjazd) oraz Mołdawię (dom), aby znaleźć się o zaledwie mały kroczek od osiągnięcia celu. O ile jednak pierwsza część poszła zgodnie z planem – wygraliśmy z WO 2:0 – o tyle druga była już istną katastrofą. Podopieczni Michała Probierza zupełnie nie potrafili poradzić sobie z ambitnymi Mołdawianami, którzy co chwilę „wkładali nam kij w szprychy”. Regularnie wytrącaną z rytmu reprezentację Polski stać było jedynie na jedno trafienie, autorstwa Karola Świderskiego. Problem w tym, że jeszcze przed przerwą goście pokonali Wojciecha Szczęsnego, wobec czego mecz zakończył się podziałem punktów. Rezultat ten sprawia, że przed ostatnim meczem biało-czerwoni są w fatalnej sytuacji. Zajmują bowiem trzecie miejsce – o trzy punkty za Albanią i punkt za Czechami, które mają jednak aż dwa mecze do rozegrania. Podobnie jak reprezentacja Mołdawii, która zajmuje czwartą lokatę i traci do nas zaledwie „oczko”. To wszystko sprawia, że aby awansować na EURO 2024 Polacy muszą nie tylko pokonać w piątek Czechów, ale liczyć także na korzystny układ pozostałych gier. Polacy zajmą drugie miejsce w grupie w dwóch przypadkach:

Jeśli Mołdawia ulegnie Albanii, a następnie nie przegra z Czechami,

Jeśli Mołdawia nie wygra z Albanią i zremisuje z Czechami.

Aby jednak któraś z tych hipotez miała jakąkolwiek rację bytu, podopieczni Michała Probierza muszą przeciwko Czechom sięgnąć po pełną pulę. Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, kurs na wygraną biało-czerwonych legalny polski bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.50. W przypadku naszych rywali jest to 3.07.

Czesi także mają jednak swoje problemy. Reprezentacja prowadzona przez Jaroslava Silhavego jest w kraju mocno krytykowana i trudno się temu dziwić. Nasi sąsiedzi wciąż mają co prawda wszystko w swoich rękach, ale ich dyspozycja zdecydowanie nie powala na kolana. Dość powiedzieć, że październikowe mecze zakończyły się dla tej reprezentacji wyraźną, wyjazdową porażką z Albanią (0:3) oraz minimalnym zwycięstwem przed własną publicznością nad Wyspami Owczymi (1:0), w którym jedyna bramka padła z rzutu karnego. Po tym meczu bardzo bliski utraty pracy był zresztą selekcjoner, a wśród kandydatów do jego zastąpienia wymieniano choćby… Marka Papszuna. Finalnie czeski związek wytrzymał jednak ciśnienie i Silhavy będzie miał okazję poprowadzić Czechów także podczas decydujących meczów o awans na EURO 2024. Najbliższe już w piątek, gdy jego podopieczni na PGE Stadionie Narodowym zmierzą się z reprezentacją Polski. Choć Czesi przystąpią do tego meczu bez swojego najlepszego snajpera – Patrick Shick leczy obecnie uraz – wg TOTALbet i tak mają szansę na wywiezienie z Warszawy kompletu punktów. Pomóc w tym mają m.in. Jan Kuchta (4.10), Tomas Chory (4.25) czy Mojmir Chytil (4.35), którzy w opinii polskiego bukmachera są najbardziej prawdopodobnymi strzelcami gola dla naszych rywali. W zestawieniu tym prowadzi jednak Robert Lewandowski, w jego przypadku kurs na zdobycie bramki wynosi bowiem 2.32.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Polska – 2.50

remis – 3.30

Czechy – 3.07

Podwójna szansa:

1X – 1.37

12 – 1.34

X2 – 1.51

TOTALboost:

Obie strzelą gola, a w meczu ponad 7.5 celnych strzałów – 3.35

Polska wygra, a w meczu ponad 1.5 bramki – 3.45

Robert Lewandowski strzeli gola – 2.55

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.80 powyżej 1.5 – 1.38

poniżej 2.5 – 1.60 powyżej 2.5 – 2.19

poniżej 3.5 – 1.21 powyżej 3.5 – 3.90

poniżej 4.5 – 1.06 powyżej 4.5 – 7.20

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

