Media poinformowały, kto zostanie asystentem Santosa! Saga dobiega końca, jest nazwisko!

Fernando Santos miał już ostatecznie podjąć decyzję w sprawie tego, z kim chce pracować w reprezentacji Polski. Mimo że pojawiła się giełda nazwisk osób, które miałyby podjąć się roli bycia asystentem selekcjonera, to sam Portugalczyk miał już postawić na jedno nazwisko, na które ma napierać w kontekście rozmów z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Czy rzeczywiście możemy zacząć mówić, że saga z asystentem selekcjonera dobiega końca?

Media: Fernando Santos podjął decyzję w sprawie asystenta. Postawi na byłego reprezentanta Polski

Wiele wskazuje na to, że Fernando Santos postawił na swoim i jego asystentem w reprezentacji Polski zostanie były kadrowicz i były snajper FC Porto, Grzegorz Mielcarski. Jak poinformował Sebastian Staszewski z "Interii", negocjacje w sprawie zatrudnienia Mielcarskiego są w ostatniej fazie, a sam Santos bardzo naciska na to, aby to właśnie on dołaczył do sztabu reprezentacji.

- Grzegorz Mielcarski jest coraz bliżej pracy w reprezentacji Polski. Jak słyszę, negocjacje z PZPN są już w decydującej fazie. Na zatrudnienie swojego byłego podopiecznego naciska Fernando Santos. - napisał Sebastian Staszewski na swoich mediach społecznościowych.

