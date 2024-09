Michał Probierz zbesztany za swoją decyzję. Poszło o mecz ze Szkocją, były kadrowicz uderza bez litości

Gromy spadają na polskiego piłkarza. Ten występ to tragedia. Ekspert nie miał litości dla Jakuba Kiwiora

Michał Probierz został zrugany przez byłego reprezentanta Polski. Selekcjoner piłkarskiej kadry postawił na ustawienie taktyczne z Robertem Lewandowskim i Krzysztofem Piątkiem w roli duetu napastników. Jak podkreśla Wojciech Kowalczyk, Probierz nie powinien stawiać na takie rozwiązanie. Padły ostre słowa!

Jak przyznał Kowalczyk, ustawienie Lewandowskiego i Piątka w roli partnerów na boisku nie zdaje egzaminu, a to rozwiązanie jest po prostu najgorsze.

- Jestem przekonany, że to nie jest duet. Jeżeli gramy na dwóch napastników, to nigdy w życiu Lewandowski - Piątek. Chyba najgorszy wybór mógł być zawsze Piątek - Lewandowski. Oczywiście czasem radzili sobie, strzelali gole, ale Piątek dzisiaj po prostu zaginął - mówił Kowalczyk w rozmowie z "Kanałem Zero".

- Lewandowskiemu najlepiej pasuje, jak nie musi właśnie za dużo gonić, bo ma innych od tego. Oni też z Piątkiem czasami blokują sobie wyjścia na pozycje. Piątek musi się mieć gdzie rozpędzić, wyjść do prostopadłej piłki. A jak tego nie ma, nie ma stałych fragmentów, to jest po prostu zbędny - mówi Kowalczyk.