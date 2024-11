Nagła zmiana w reprezentacji Polski! Kluczowy piłkarz wypadł tuż przed meczem. Probierz musiał sięgnąć po zmianę!

Reprezentacja Polski będzie musiała sobie poradzić bez kluczowego piłkarza! Od początku zgrupowania urazy nie są w stanie opuścić polskiej kadry, a z meczu wypadł Robert Lewandowski. Teraz okazuje się, że Michał Probierz będzie musiał sobie poradzić bez kolejnego zawodnika - Sebastiana Szymańskiego! Okazuje się, że gracz Fenerbahce Stambuł, który pierwotnie miał zagrać z Portugalczykami doznał urazu, który uniemożliwi mu występ. Co bardziej pechowe, stało się to na przedmeczowej rozgrzewce. Probierz podjął decyzję w sprawie tego, kto zmieni zawodnika!

Reprezentacja Polski z problemem. Kluczowy zawodnik nie wystąpi w kadrze reprezentacji!

Okazuje się, że Michał Probierz w miejsce Sebastiana Szymańskiego desygnuje do gry Mateusza Bogusza. Zawodnik Los Angeles FC ledwo co debiutował w drużynie narodowej i miało to miejsce w trakcie meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji. O konieczności zmiany poinformował profil "Łączy Nas Piłka" w krótkim komunikacie na swoich mediach społecznościowych.

- Podczas rozgrzewki urazu doznał Sebastian Szymański, w wyjściowej "jedenastce" zastąpi go Mateusz Bogusz. - czytamy na Łączy Nas Piłka.

