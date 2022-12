Wśród piłkarzy reprezentacji Polski nie brakuje zawodników, którzy zdobywanie swojego wyksztalcenia musieli odsunąć na dalszy plan, kiedy w ich życiu pojawiła się niepowtarzalna szansa zrobienia kariery zawodnika w zagranicznym klubie. Jednym z nich jest Kamil Glik, który w 2006 roku udał się do Hiszpanii, kończąc tym samym edukację na pierwszej klasie szkoły średniej. Przez kolejne lata obrońca reprezentacji Polski nosił się z zamiarem ukończenia liceum, co udało mu się w końcu przed kilkoma laty, jednak na tym nie poprzestał.

Po długich latach Kamil Glik wrócił do zdobywania wykształcenia. Nie przyszło mu to lekko, ale teraz ma się czym pochwalić

Kiedy już Kamil Glik znalazł na tyle czasu pomiędzy kolejnymi treningami, meczami oraz pracowaniem nad sobą, obrońca reprezentacji Polski ukończył szkołę średnią, by natychmiast pójść o krok dalej i rozpocząć edukacje na uniwersytecie. To okazało się strzałem w dziesiątkę, bo teraz Kamil Glik może zaliczać się do grona Polaków, którzy osiągnęli wyższe wykształcenie.

Nie uwierzycie, jakie wykształcenie ma Kamil Glik! Polskiemu obrońcy nie przyszło to łatwo, teraz jednak ma się czym chwalić

Przed kilkoma miesiącami, jeszcze przed startem mistrzostw świata w Katarze, Kamil Glik podobnie jak Jan Bednarek zdobył wyższe wykształcenie. Młodszy obrońca reprezentacji Polski z tej dwójki został menadżerem sportu, natomiast Kamil Glik od kilku miesięcy może chwalić się już, że ukończył studia z zarządzania.

