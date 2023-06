Polska – Mołdawia MEMY. Najlepsze memy po dramatycznym meczu Mołdawia – Polska

Co wydarzyło się w meczu Mołdawia – Polska? Nikt w to nie był w stanie uwierzyć, co zadziało się w Kiszyniowie. Biało-czerwoni rozpoczęli to spotkanie znakomicie, ale nagle wszystko się posypało. Po pierwszej połowie podopieczni Fernando Santosa prowadzili 2:0, ale nagle w końcówce spotkania wszystko się posypało. Biało-czerwoni polegli w stosunku 2:3.

Niestety, trzy punkty zostają w Kiszyniowie, a Polska wróci do kraju ze spuszczonymi głowami. Internauci byli bezlitośni dla naszej drużyny. Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.