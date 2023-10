Prawdziwe fatum zawisło nad Mateuszem Borkiem! Aż przeszły nas ciarki, gdy to zobaczyliśmy. Komentator przynosi reprezentacji Polski pecha?!

Michał Probierz wypalił do dziennikarza z całą stanowczością! "Nie jestem cudotwórcą", gorzkie słowa po kompromitacji z Mołdawią

Po zwolnieniu przez Polski Związek Piłki Nożnej Fernando Santosa, kibice reprezentacji Polski mogli mieć nadzieję, że uda się jeszcze uratować eliminacje do nadchodzących mistrzostw Europy i awansować na przyszłoroczną imprezę bezpośrednio z grupy eliminacyjnej. Niestety, po blamażu z Mołdawią szanse Polaków spadły niemalże do zera, a selekcjoner Michał Probierz nie ukrywał podczas rozmowy z dziennikarzami na konferencji prasowej, że nie jest cudotwórcą i nie miał zbyt wiele czasu, aby poprawić istotne elementy gry biało-czerwonych. Okazuje się także, że powodów do zadowolenia nie ma Mateusz Borek. Podczas tych eliminacji Polska nie wygrała ani jednego meczu, który miał okazję komentować na żywo.

Mateusz Borek komentował cztery spośród ostatnich ośmiu spotkań reprezentacji Polski. W tym czasie biało-czerwoni mierzyli się z Czechami w pierwszej kolejce eliminacji, Albanią oraz dwukrotnie z Mołdawią. Trzy z tych spotkań reprezentacja Polski przegrała, a ostatni mecz z Mołdawią zremisowała 1:1, chociaż wynik ten również trzeba traktować jak porażkę, biorąc pod uwagę klasę rywala.

Fatalna dyspozycja Polaków bezapelacyjnie zbiegła się w czasie z chwilami, kiedy to Mateusz Borek komentował mecze biało-czerwonych na antenie "TVP". W zupełnie przeciwnej sytuacji jest natomiast Jacek Laskowski, który miał okazję komentować dwa zwycięstwa Polaków z Wyspami Owczymi, wygraną z Albanią oraz z Niemcami w meczu towarzyskim, który był jednocześnie pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją.