Probierz przerwał milczenie! Powiedział, jak kadra radziła sobie bez Lewandowskiego, nie ma wątpliwości!

To nazwisko także przewija się w mediach. Głównie dlatego, iż to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów na polskim rynku który obecnie jest bez pracy. Na dodatek pracował już wiele lat z obecnym prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą w Jagielonii Białystok. Jednak nie jest on faworytem do objęcia tej posady.