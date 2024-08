Probierz rozmawiał ze Szczęsnym! Jasne słowa o przyszłości w kadrze, wszystko wyjaśni się już niebawem!

Mateusz Borek wprost podsumował Roberta Lewandowskiego! Musiał do tego wrócić, dosadnie o kapitanie reprezentacji Polski po Euro 2024

Michał Probierz postanowił powiedzieć o sytuacji Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Juventusu Turyn zapewniał, że EURO 2024 będzie jego ostatnim aktem w reprezentacji Polski, jednakże nie zakończył ostatecznie kariery w drużynie narodowej. Probierz, zapytany o to przez dziennikarzy "WP. Sportowych Faktów" powiedział wprost, że rozmawiał już z zawodnikiem i niebawem poznamy wszelakie szczegóły!

Co dalej ze Szczęsnym? Probierz rozmawiał z piłkarzem

Jak powiedział Probierz w rozmowie z "WP. SportoweFakty", w kadrze pojawi się kilka nowych nazwisk, ale nazwisko Szczęsnego jest zawsze mile widziane w drużynie narodowej. Sam selekjoner przekonuje, że ostatecznie o przyszłosci Szczęsnego w drużynie narodowej dowiemy się tuż przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Narodów.

- Każdy ma swoje zdanie, trzeba to szanować. Do kadry dojdzie teraz nowe pokolenie, które grało w młodzieżowych mistrzostwach w swoich rocznikach. To dla nich dodatkowe doświadczenie, które też może pomóc seniorskiej reprezentacji (...) Drzwi dla niego są zawsze otwarte. Decyzja odnośnie Wojtka zapadnie dwa tygodnie przed meczem ze Szkocją w Lidze Narodów - mówi Probierz.

Jak powiedział trener, wraz ze Szczęsnym rozmawiał, ale na razie nie chce zdradzać szczegółów.

- Nie będę mówił, o czym rozmawialiśmy prywatnie. Taka rozmowa się odbyła - powiedział Michał Probierz.