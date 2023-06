Reprezentanci Polski zakochani w cudzoziemkach. Zobaczcie GORĄCĄ galerię zdjęć!

Taki duet stoperów to przyszłość reprezentacji? Ten trener zna od lat tych graczy, wprowadzał ich do ekstraklasy [ROZMOWA SE]

W związku małżeńskim z Ukrainką jest Wojciech Szczęsny (33 l.). Marina Łuczenko, urodzona w Winnicy, mieszka jednak w Polsce od wielu lat, perfekcyjnie zna nasz język. Co więcej, robi nad Wisłą coraz większą, wokalną karierę. Serce Tomasza Kędziory (29 l.) skradła z kolei inna Ukrainka, Wiktoria Stecyk, dziś już Wiktoria Kędziora. Para poznała się w 2019 roku, kiedy Tomek grał w Dynamie Kijów. Dziś są już małżeństwem i mają dziecko.

Zagraniczne partnerki reprezentantów Polski

Od lat we Włoszech gra Łukasz Skorupski (32 l.). Bramkarz Bolonii swoje uczucia ulokował we Włoszce, Matilde Rossi. Małżeństwem są od 2017 roku, a spotykać zaczęli się dwa lata wcześniej. Piłkarz poznał Matilde, kiedy jeszcze grał w barwach Empoli. Z kolei Nicola Zalewski (21 l.), obrońca Romy i reprezentacji, urodził i wychował się we Włoszech, więc łatwo zgadnąć, że właśnie tam znalazł miłość. Partnerką młodego piłkarza jest obłędnie seksowna Nicol Luzardi.

