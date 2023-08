Reprezentant Polski wyjedzie do Włoch! Media informują o transferze, znamy kwotę!

Dariusz Dziekanowski wskazuje kandydata do reprezentacyjnej obrony. Powinien być brany pod uwagę w eliminacjach do Euro

Reprezentant Polski będzie bohaterem ciekawego transferu? Okazuje się, że obrońca kadry, Mateusz Wieteska, występujący we francuskim Clermont Foot, ma przenieść się do włoskiej Serie A, do drużyny Cagliari, prowadzonej przez mistrza Anglii z drużyną Leicester City, Claudio Ranieriego. Włoskie media podają już nawet kwotę transferu!

Wieteska w Serie A? Chce go znany szkoleniowiec!

Zagraniczna przygoda Mateusza Wieteski maluje się w bardzo optymistyczych barwach. Po przejściu z Legii Warszawa, Polak stał się bardzo ważnym obliczem drużyny Clermont Foot, rozgrywając dla nich 35 spotkań, w których zaliczył dwie asysty w poprzednim sezonie. Ten sezon Polak także zaczął jako podstawowy stoper ekipy z Ligue 1 i nic dziwnego, że znalazł się na celowniku klubów. Bardzo zainteresowany ma być beniaminek włoskiej Serie A, Cagliari. "Wyspiarze" dokonali wielkiej sztuki, awansując do włoskiej ekstraklasy i robią wszystko, aby się utrzymać, szczególnie że ich trenerem jest Claudio Ranieri, włoski trener, który poprowadził Leicester City do mistrzostwa Anglii. Kwota transferu ma wynosić 5 milionów euro.