Rewelacyjne wieści dla reprezentacji Polski! Unikniemy giganta w barażach, zadecydowała jedna bramka!

Reprezentacja Polski może mówić o bardzo dużym szczęściu! Zawodnicy reprezentacji Polski najprawdopodobniej nie awansują na mistrzostwa Europy drogą bezpośredniego wyjścia z grupy, ale mogą liczyć na udział w barażach. Na całe szczeście, wydaje się, że jedna z europejskich potęg awansuje bezpośrednio, więc nie będzie mierzyć się z Polakami. Wystarczyła im tylko jedna bramka!

Wielki fart reprezentacji Polski! Unikną potęgi w barażach?

Potęgą, która opuszcza miejsce barażowe jest drużyna Holandii. Oranje, aby móc ją opuścić, musieli wygrać z Grecją, co się ostatecznie udało. Bohaterem okazał się obrońca Liverpoolu, Virgil van Dijk, który w końcówce spotkania wykorzystał rzut karny. Holendrom do awansu wystarczy już tylko jedno zwycięstwo, a patrząc na to, że grają z Giblarterem, wydaje się, że mogą być pewni swego.

Mimo że Holendrzy oddalają się od baraży, to wcale nie jest powiedziane, że Polacy będą mieli łatwą przeprawę. Na miejscach barażowych wciąż znajdują się mocne drużyny drużyny Ukrainy i Norwegii, ze słynnym Erlingiem Haalandem w ataku, a także brązowi medaliści mistrzostw świata w Katarze - Chorwaci.