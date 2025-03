Robert Lewandowski nie krył się z tym przed meczem Polska - Malta. Tak ocenił swój stan zdrowia

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw świata zrealizowała plan minimum, czyli zdobycie trzech punktów z Litwą. Nie było łatwo, a kibice biało-czerwonych nie byli zachwyceni postawą reprezentacji na boisku. Pojawiła się też wypowiedź Zbigniewa Bońka, który stanął w obronie ekipy z Robertem Lewandowskim w składzie.

- A może na koniec pomimo słabej gry, to 1-0 da nam awans na Mundial lub baraże? Zabaczymy, na razie łatwo jest krytykować, bo za dobrze to nie wygląda . To co najbardziej uderza, to totalny brak zadowolenia z gry. Wszystko idzie opornie….Oby to się zmieniło - napisał były prezes PZPN na portalu "X".

Te słowa Roberta Lewandowskiego uspokoiły kibiców. Kapitanowi nic nie dolega

24 marca odbędzie się kolejny test dla podopiecznych Probierza, w którym zmierzą się o kolejne punkty z Maltą. Wszyscy zainteresowani kadrą zastanawiali się, czy Lewandowski, czyli bohater ostatniego meczu będzie zdrowy do tego czasu. Warto zaznaczyć, że Polak zszedł w piątek z murawy zaraz po strzeleniu gola, ponieważ miał problemy z udem.

Przed niedzielnym treningiem piłkarz Barcelony został zapytany o swoje zdrowie. Na co 36-latek odpowiedział twierdząco. - Wszystko dobrze, dziękuję - rzucił główny filar reprezentacji Polski.

Mecz Polska - Litwa odbędzie się 24 marca o godzinie 20:45. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia na sport.se.pl.