Robert Lewandowski zdiagnozował największy problem reprezentacji Polski. Szczere słowa, nad tym muszą pracować

Robert Lewandowski postanowił udzielić szczerej wypowiedzi na temat gry reprezentacji Polski z Albanią. Mimo trzech punktów, zawodnik Barcelony i kapitan "Biało-Czerwonych" przyznał w rozmowie z "TVP Sport", że jest nad czym pracować w polskiej kadrze. Mocna diagnoza problemów drużyny ujrzała światło dzienne.

Robert Lewandowski szczerze o grze reprezentacji Polski. Wskazał problemy drużyny

Jak powiedział Lewandowski w rozmowie z "TVP Sport" po zakończonym starciu z Albańczykami, jest on co prawda zadowolony z wyniku meczu, ale widzi, że są duże aspekty do poprawy w grze reprezentacji Polski. Jak wskazał piłkarz, zabrakło mu w grze kolejnej bramki dla Polaków, a same schematy gry nie są jeszcze w pełni wytrenowane. Jak wskazał Lewandowski, to właśnie gra ofensywna jest tym, nad czym powinni pracować Polacy.

- Zespół albański zagrał dobrze w defensywie i trudno było nam to sforsować. Z drugiej strony kontrolowaliśmy grę, zabrakło nam trochę tej kropki nad "i" w postaci drugiej bramki. W drużynie jest jednak dużo nowych nazwisk, dlatego brakuje nam jeszcze tych automatyzmów. Nie było czasu, żeby to wszystko wytrenować, a po takim meczu, jak ten z Czechami też trudno było nam ryzykować w ofensywie (...) Dziś ciężko było nam się przedrzeć i ciężko było nam posłać piłkę w pobliże pola karnego. Moje zejścia pod linię środkową też czasami są bez sensu, ale dziś mieliśmy więcej z gry, próbowaliśmy stworzyć coś z tego, co mieliśmy. Zabrakło nam odpowiednich zagrań w końcowej fazie akcji, ostatniego podania, umiejętnego wykreowania sytuacji do strzału. Pod tym względem jest nad czym pracować - przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z "TVP Sport".