Sebastian Szymański pod lupą wielkiego klubu? Były kadrowicz nie ma wątpliwości, mówi o kolejnym przeskoku

Jest w szczytowej formie

Szymański strzelił w lidze tureckiej dziewięć goli i dziewięć asyst. Jego dorobek w Fenerbahce jest imponujący. W 35 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 12 bramek i miał 14 asyst. Ostatnio pojawiały się informacje o zainteresowaniu m.in. ze strony Tottenhamu Londyn. - Biorąc pod uwagę fakt, że od lat Sebastian Szymański poza granicami kraju prezentuje świetny futbol, a obecnie jest w szczytowej formie, nie ma lepszego momentu na przejście do mocnej ligi - napisał Kamil Kosowski w komentarzu "Trafił Kosa na Piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". - Choć jeśli zapyta o ciebie taki klub jak Tottenham, to po prostu się pakujesz i jedziesz - dodał.

Zasługuje na kolejny przeskok

Były kadrowicz uważa, że Szymański mocno się rozwinął i po sezonie zasługuje na to, żeby sprawdzić się w mocnym klubie i lidze. - Teraz Sebastian pewnie wierzy w swoje umiejętności najmocniej w życiu - tłumaczył Kosowski w "Przeglądzie Sportowym". - Ma za sobą rzeszę fanów, buduje swoją społeczność również w Turcji. Przeżywa wspaniałe chwile. Szymański jest tak dobrze prowadzonym piłkarzem, że zasługuje na ten kolejny przeskok w karierze - zaznaczył były pomocnik drużyny narodowej.

