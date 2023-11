Selekcjoner wciąż z wielką wiarą w podopiecznych. „Nasze szanse na awans z grupy są bardzo realne”

Były reprezentant ma wątpliwość co do tej decyzji Michała Probierza. „Może warto byłoby mieć tego zawodnika w zanadrzu?”

Teraz – według deklaracji naszych reprezentantów – ma być inaczej. Kapitan drużyny, Krzysztof Kolanko, w rozmowie z „Super Expressem” zapowiadał, że celem jego i kolegów jest strefa medalowa mundialu.

Drużynie trenera Marcina Włodarskiego nie brak jednak problemów. Na kilka dni przed inauguracyjnym meczem, do domu odesłana została czwórka zawodników, przyłapanych na zachowaniu dalece odstającym od standardów reprezentacyjnych. Mimo starań dyplomatycznych polskich działaczy, nie udało się uzyskać zgody FIFA na uzupełnienie kadry czterema innymi graczami. W tej sytuacji selekcjonerowi pozostało do dyspozycji jedynie 17 piłkarzy, w tym trzech bramkarzy.

Biało-Czerwoni w swym pierwszym meczu nie dali rady mistrzowi Azji. W spotkaniu, które na ponad 20 minut zostało przerwane z powodu oberwania chmury, Polacy przegrali z Japonią 0:1. W przeddzień drugiej mundialowej potyczki – wtorkowego boju z Senegalem – selekcjoner w rozmowie z portalem „WP Sportowe Fakty” przypomniał jednak, że początek całej długiej drogi jego zespołu na MŚ też był nieudany.

„Eliminacje do mistrzostw Europy też zaczęliśmy od porażki z Czarnogórą” – powiedział Marcin Włodarski. To był październik 2022; w pierwszej rundzie kwalifikacji nasi pokonali jednak potem Andorę i Austrię. W drugiej fazie grupowej też przegrali jeden mecz – z Portugalią, ale dzięki wygranym ze Słowacją i Czechami awansowali do finałów. Co było dalej – już wiemy: brązowy medal i awans na mundial.

Porażka z Japonią nie oznacza zatem zwieszonych głów i braku wiary w sukces. „Senegal jest zespołem posiadającym szybkich zawodników, silnym fizycznie, ale słabym pod względem taktycznym” – dodał trener Włodarski przed drugim występem swych podopiecznych. I nawet fakt, że mistrzowie Afryki w pierwszym spotkaniu pokonali Argentynę 2:1, nie skreślił optymistycznego nastawienia selekcjonera. „Nasze szanse na awans z grupy wciąż są bardzo realne” – dodał.

Mecz Polska – Senegal rozpocznie się w Bandungu we wtorek o godz. 10.00 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport.

Jutro o tej porze usłyszymy pierwszy gwizdek kolejnego meczu naszych młodych orłów na mistrzostwach świata w Indonezji! 🫡🇸🇳 Senegal U17 - Polska U17 🇵🇱🕐 14.11., 10:00📺 TVP Sport, https://t.co/Tn7gB2f9hG_____#SENPOL 🇸🇳🇵🇱 U17 #U17WC pic.twitter.com/kFuDgyPRgr— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 13, 2023

Sonda Czy nasza reprezentacja U-17 przywiezie medal z mundialu w Indonezji? Tak, warto wierzyć tym chłopakom Nie, ich deklaracje to tylko słowa