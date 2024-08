Sensacyjne wieści w sprawie Wojciecha Szczęsnego gruchnęły nagle! Może jeszcze zagrać w reprezentacji Polski

Michał Probierz z pewnością tego podczas finałów EURO nie odpuści, powiedział to jasno. „Nikogo pytać się nie będę”

Wojciech Szczęsny jeszcze zagra w reprezentacji Polski?!

We wtorek (27 sierpnia) Wojciech Szczęsny oficjalnie zakończył karierę. Nie tylko reprezentacyjną, o czym mówiło się od pewnego czasu. Niedługo po zerwaniu kontraktu z Juventusem polski bramkarz ostatecznie odwiesił buty na kołku. Godzinę po jego niespodziewanym komunikacie Michał Probierz ogłosił powołania do reprezentacji Polski na najbliższe zgrupowanie. Wśród nich zabrakło Szczęsnego, ale okazuje się, że jego licznik występów w narodowych barwach nie musi zatrzymać się na liczbie 84. Jak ustalił Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty, w PZPN poważnie rozważany jest scenariusz pożegnania 34-latka na kolejnym, październikowym zgrupowaniu. Polska rozegra wtedy dwa mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie, a żegnający się bramkarz mógłby rozegrać 85. mecz w kadrze!

"PZPN jest otwarty na każde rozwiązanie. Pojawił się pomysł, by przy najbliższej okazji, czyli spotkaniu w Polsce, zawodnik wystąpił symbolicznie, choćby minutę, może nawet dłużej" - czytamy w tekście. W październiku reprezentacja Polski zagra u siebie z Portugalią (12.10) i Chorwacją (15.10).

Na dziś terminem branym pod uwagę, jeżeli chodzi o pożegnanie bramkarza, jest właśnie spotkanie z Portugalią. Rozważany jest również wariant klasyczny, czyli zwyczajne podziękowanie zawodnikowi przy wypełnionym stadionie, ale obok murawy. Wszystko zależy od chęci Szczęsnego - informuje dziennikarz WP.

Kamil Grosicki pożegna się z reprezentacją ze Szczęsnym?

Dowiadujemy się też, że PZPN chce godnie pożegnać 34-latka, który zawsze miał dobre relacje z pracownikami związku i kolegami z boiska, a do tego był jednym z liderów drużyny. Co ciekawe, obok Szczęsnego pożegnanie może mieć inny wybitny reprezentant kraju - Kamil Grosicki. Jeszcze w trakcie Euro 2024 94-krotny kadrowicz mówił, że chciałby pożegnać się z kibicami na Stadionie Narodowym, a w październiku będzie miał do tego pierwszą okazję. Bardzo możliwe, że kibice będą żegnać jednocześnie dwóch ulubieńców, a w kolejce czekają już następni.

Karierę reprezentacyjną już jakiś czas temu zakończył też Grzegorz Krychowiak. PZPN jest otwarty także na jego pożegnanie, ale obie strony muszą dogadać szczegóły. Najprawdopodobniej niebawem podobny los czeka Kamila Glika, który na razie oficjalnie nie pożegnał się z kadrą, ale nie ma go w planach Michała Probierza. 103-krotny reprezentant kraju ostatni mecz zagrał w 1/8 finału ostatniego mundialu w Katarze.