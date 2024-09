Szczęsny wróci do reprezentacji Polski? Michał Probierz zabrał głos, wyraził jasną opinię!

Jan Tomaszewski podsumował Wojciecha Szczęsnego! To sądzi o jego transferze do Barcelony, zero wątpliwości!

Michał Probierz postanowił powiedzieć o sprawie Wojciecha Szczęsnego! Bramkarz jest o krok od powrotu do gry w piłkę nożną w barwach Barcelony, stąd tez pojawiło się wiele plotek mówiących o tym, że Michał Probierz mógłby skorzystac z jego usług przy okazji nadchodzących spotkań Ligi Narodów UEFA. Selekcjoner postanowił zabrać głos w tej sprawie i przedstawić jasno swoją opinię!

Michał Probierz skorzysta ze Szczęsnego? Ta wypowiedź nie pozostawia cienia wątpliwości

Kilka dni temu Cezary Kulesza, szef PZPN przyznał, że widziałby Szczęsnego ponownie w drużynie narodowej.

- Wojtek dużo wnosił do reprezentacji. Był jej liderem. To doświadczony bramkarz i doświadczony reprezentant. Jego obecność działała dobrze na reprezentację. To jest jednak moja prywatna opinia, a nie opinia Cezarego Kuleszy-prezesa PZPN. Wojtek jest w kwiecie wieku, ale to nie ja podejmuję decyzję w tej sprawie. To leży w gestii trenera Probierza i samego Wojtka - powiedział prezes PZPN w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Co sądzi na ten temat Probierz? To wyjawił dziennikarz Przemysław Langier.

- Jak mi powiedział selekcjoner, tutaj cytat taki chyba dosłowny: „Nie podejmuję nic do momentu, gdy wszystko będzie domknięte na 100 procent. Do tego czasu też nic nie chcę komentować”. Gdybym miał czytać między wierszami, wyciągnąłbym takie wnioski, że słowa te sugerują, iż selekcjoner myśli o podjęciu takich działań. Skoro czeka na 100 procent, to oznacza, że z jakiegoś powodu to 100 procent ma dla niego znaczenie – powiedział Przemysław Langier w jednym z odcinków swojego formatu na YouTube.