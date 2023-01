Szokujący zwrot w sprawie nowego selekcjonera! Jednak nie Paulo Bento? Tego nie ma w planach

Poszukiwania nowego selekcjonera dobiegły końca. Cezary Kulesza doszedł do porozumienia z trenerem, który obejmie reprezentację Polski i już we wtorek przedstawi go kibicom i dziennikarzom. W grze o posadę byli m.in. Paulo Bento, Vladimir Petković i Herve Renard i wydaje się, że to wśród nich prezes PZPN szukał szkoleniowca. Kilka dni temu TVP Sport podało informację, że wybrańcem Kuleszy ma być Bento, a kibice zaczęli szykować się na kolejnego Portugalczyka w kadrze. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to takie pewne, o czym świadczy wiadomość przekazana przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl.

Szokujący zwrot w sprawie nowego selekcjonera! Jednak nie Paulo Bento?

Dziennikarz zdradził zaskakujące szczegóły w programie "Pogadajmy o piłce", w którym gościł Bożydara Iwanowa, Rafała Kędziora i Janusza Basałaja. Dyskusja dotyczyła właśnie wtorkowej konferencji PZPN, a Włodarczyk powołał się na informacje Fabrizio Romano, który od pewnego czasu współpracuje z polskim portalem. - Agent Paulo Bento właśnie powiedział mu, że na razie nie ma planów przylotu do Polski - stwierdził. Romano to jeden z najbardziej rzetelnych dziennikarzy piłkarskich na świecie, a jego informacje są niezwykle skuteczne. Ta o agencie Bento może sugerować, że Polskę obejmie jednak inny trener.

"Przegląd Sportowy" próbował skontaktować się z Cezarym Kuleszą, ale ten odmówił komentarza, informując przy okazji, że bierze udział w spotkaniu, na którym kompletowany jest nowy sztab reprezentacji. Czas pokaże, czy we wtorek na PGE Narodowym zaprezentowany zostanie Bento, czy też inny szkoleniowiec.

🗣️ @wlodar85: Agent Paulo Bento właśnie powiedział Fabrizio Romano, że nie ma na razie planów przylotu do Polski.Czyżby Petković lub ktoś inny? pic.twitter.com/NoofBFLfAk— Meczyki.pl (@Meczykipl) January 22, 2023