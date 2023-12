Szymona Włodarczyka czeka kolejna przeprowadzka? Znalazł się na celowniku słynnego klubu

Kamil Glik wróci do reprezentacji Polski? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, piłkarz przerywa milczenie!

Były reprezentant brutalnie o alkoholu w PZPN. Prawda jest trudna do zniesienia

Kamil Grabara zostawił konkurentów w tyle, kolejna nagroda dla bramkarza. Co za wyróżnienie dla polskiego kadrowicza!

Włodarczyk w lipcu tego roku został piłkarzem piłkarzem Sturmu Graz, do którego trafił z Górnika Zabrze za 2.2 mln euro. W austriackiej Bundeslidze odnajduje się bardzo dobrze, bo wystąpił we wszystkich 17. meczach ligowych tego sezonu. Strzelił w nich 5 goli i zaliczył jedną asystę. Kolejne 3 bramki zdobył w pucharze Austrii a jedną w europejskich pucharach. Skuteczność perspektywicznego i młodego, bo zaledwie 20-letniego napastnika zwraca uwagę silniejszych klubów.

Były reprezentant brutalnie o alkoholu w PZPN. Prawda jest trudna do zniesienia

Według portalu Meczyki.pl Polaka obserwuje i sondował jego sprowadzenie Celtic Glasgow. Szkoci skontaktowali się ze Sturmem w sprawie odkupienia piłkarza, ale Austriacy stawiają duże wymagania finansowe, bo wynoszą one między 15 a 20 mln euro. Wydaje się to być ceną zaporową, gdyż portal Transfermarkt wycenia Włodarczyka na 4,5 mln euro. Co ciekawe, Celtic interesował się już młodzieżowym reprezentantem Polki, gdy był piłkarzem Górnika, ale wówczas nie zdecydowali się na transfer. Wydaje się, że Austriacy nie będą spieszyli się ze sprzedażą, tym bardziej, że grają zarówno w swojej lidze jak i Lidze Konferencji, więc potrzebują szerokiej kadry. Cena za polskiego napastnika może jeszcze wzrosnąć w najbliższych miesiącach. Celtic jest aktualnie liderem szkockiej Premiership mając 2 punkty przewagi nad Rangers FC.

Janusza Filipiaka żegnały tłumy. Poruszające słowa rodziny zmarłego prezesa Cracovii