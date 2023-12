Janusz Filipiak pogrzeb RELACJA z uroczystości ostatniego pożegnania prezesa Cracovii

Nikt nie kochał Cracovii jak On

Cracovia pożegnała Janusza Filipiaka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy potwierdził się informacje o śmierci prezesa Janusza Filipiaka, który zaliczał się do grona najbardziej rozpoznawalnych, wpływowych i szanowanych ludzi w świecie polskiej piłki, wielu ludzi pogrążyło się w żałobie. Zanim odbyły się uroczystości pogrzebowe, kibice Cracovii oddali Profesorowi zależny hołd podczas meczu "Pasów" z Legią, który przy okazji był ostatnim spotkaniem ligowym w tym roku dla krakowskiej ekipy. Na trybunach stadiony przy Kałuży zjawiły się tłumy i również wielu osób można spodziewać się na uroczystościach pogrzebowych.

Pogrzeb Janusza Filipiaka. Prezes Cracovii żegnany w krakowskim kościele Mariackim

Janusz Filipiak, który związany z polską piłką był od lat, zaliczał się do grona najbardziej szanowanych osób w środowisku i po jego odejściu nie brakowało ludzi związanych z innymi klubami oraz mediami, którzy ciepło wypowiadali się o prezesie "Pasów". Do tego Janusz Filipiak był także cenionym biznesmanem, co tylko powiększa liczbę osób, które będą chciały uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu zmarłego. Uroczystości pogrzebowe, które odbywać się będą w kościele Mariackim rozpoczną się o godzinie 13:00.

Pogrzeb Janusza Filipiaka Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13:00 w kościele Mariackim w Krakowie.

Odśwież relację