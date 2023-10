Tak Matty Cash ocenia Michała Probierza! Jasne stanowisko, powiedział to bez żadnych hamulców!

Tak Polska grała z Wyspami Owczymi. Koniecznie trzeba to powtórzyć!

Matty Cash wziął udział w konferencji prasowej przed meczem reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Obrońca Aston Villi postanowił ocenić, jakie wrażenie zrobił na nim nowy selekcjoner - Michał Probierz. Wypowiedź zawodnika nie pozostawia cienia wątpliwości względem odczuć piłkarza.

Mimo że Cash miał okazję pracować już z czteroma selekcjonerami piłkarskiej reprezentacji, to nie da się ukryć, że ma on wielki optymizm względem Probierza. Jak przyznał na konferencji prasowej reprezentacji, od nowego szkoleniowca i zaproponowanego przez niego trybu pracy, czuć duży optymizm.

- Każdy trener ma swoją osobowość i z każdym pracuje się trochę inaczej. Za nami trzy dni treningów, a atmosfera jest dobra. Czuję pozytywne wibracje i mam nadzieję, że przełożymy to na boisko - powiedział obrońca reprezentacji Polski.

- Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Wyspami Owczymi. Będzie trudno, co pokazało pierwsze spotkanie w Warszawie, ale mamy plan i postaramy się go zrealizować - dodał piłkarz.