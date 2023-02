i Autor: Cyfrasport Nuno Gomes

Portugalczyk komentuje

Tak Nuno Gomes postrzega Fernando Santosa. Mówi, co łączy selekcjonera Polaków z Robertem Lewandowskim

Fernando Santos został nowym selekcjoner reprezentacji Polski. Doświadczony szkoleniowiec to ceniony fachowiec. Notował sukcesy prowadząc kadrę Grecji i Portugalii, z którą był mistrzem Europy w 2016 roku. Były napastnik portugalskiej reprezentacji Nuno Gomes tak postrzega rodaka. Wyznał, co łączy go z Robertem Lewandowskim.