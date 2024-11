Taras Romanczuk o klasie Portugalii, tak scharakteryzował rywali. Tak kapitan Jagiellonii opisał Cristiano Ronaldo

Polska defensywa musi być uważna na szybkie ataki Portugalczyków

Przed miesiącem Portugalia mocno dała się we znaki polskim piłkarzom. Do przerwy straciliśmy dwa gole. Zanosiło się, że będzie wysoka porażka, ale na szczęście tak źle nie było. Polacy zdobyli za sprawą Piotra Zielińskiego gola. Jednak to było wszystko na co nas było stać. A Portugalczycy zamknęli mecz trzecim trafieniem. Tyle że w tej sytuacji pechowcem okazał się Jan Bednarek. Polski obrońca miał pecha, bo piłka odbiła się od niego i wpadła do siatki Biało-czerwonych. Czego możemy się spodziewaćw rewanżu w Porto? Były pomocnik Jacek Krzynówek uważa, że z Portugalią nie możemy zagrać tak, jak to miało miejsce w Warszawie. A jak widzi to kapitan Jagiellonii. - Tamto spotkanie to już historia - powiedział Taras Romanczuk w rozmowie z Super Expressem. - Oczywiście, znamy atuty rywali, wiem, gdzie grają i jakich piłkarzy mają w swoich szeregach. Z drugiej strony musimy skupić się na sobie i naszych atutach, abyśmy potrafili dać z siebie maksa. Na inne kwestie nie mamy wpływu. Portugalczycy lubią posiadać piłkę, dużo grają na małej przestrzeni, szczególnie nasza defensywa musi być uważna na ich szybkie ataki - zwrócił uwagę pomocnik polskiej kadry.

Cristiano Ronaldo to jedna z legend futbolu

Romanczuk - o ile zagra - będzie miał okazję skonfrontować się na tle Cristiano Ronaldo, który w Warszawie strzelił gola. Znalazł się w idealnej sytuacji i z bliska skierował piłkę do siatki. - To wielki zawodnik, jedna z legend futbolu - zachwalał gwiazdę rywali Romanczuk w rozmowie z Super Expressem". - Z drugiej strony też jestem doświadczonym piłkarzem, w tym sezonie rywalizowałem z Ajaksem Amsterdam, wcześniej zagrałem na EURO, mam na koncie ponad 300 meczów w Ekstraklasie. Czuję się doświadczonym zawodnikiem, znam swoją wartość i wiem na co mnie stać - dodał reprezentant Polski.

