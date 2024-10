Ten arbiter będzie rozstrzygał w meczu Polska – Portugalia. Jest znany naszym piłkarzom, to przy nim Polacy się skompromitowali

Co się wydarzy?

Co za historia!

Tak Polska chce zagrać z Portugalią, to możliwe? Kadrowicz nie dopuszcza innego scenariusza

38-letni Holender sędziował mecz reprezentacji Polski z Kazachstanem we wrześniu 2017 roku w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Wynik tamtego meczu można nazwać dużą wpadką, jeśli nie kompromitacją Biało-czerwonych. Podopieczni Adama Nawałki zremisowali wówczas z Kazachami 2:2 na wyjeździe, na szczęście ten rezultat nie miał tak wielkiego znaczenia, i nasza drużyna awansowała do finału mundialu w Rosji .

Aleksandar Vuković miał duży wpływ na karierę Michaela Ameyawa. Kiedy nastąpił jej przełom, dlaczego piłkarz może wskoczyć do reprezentacji z marszu?

Bramki dla Polski zdobyli wówczas strzelili Robert Lewandowski i Bartosz Kapustka, którzy są również obecnie w kadrze. Trzecim piłkarzem, który pamięta tamto spotkanie jest Piotr Zieliński. Gozuybuk ma już duże doświadczenie międzynarodowe, prowadził inne mecze eliminacyjne do MŚ i ME. Sędziował 15 spotkań w Lidze Mistrzów, a ostatnim było spotkanie Benfiki z Atletico Madryt, sprzed tygodnia. W Warszawie na Stadionie Narodowym na liniach pomagać mu będą Erwin Zeinstra oraz Johan Balder, natomiast sędzią technicznym będzie Sander van der Eijk. Wszyscy pochodzą z Holandii. Mecz Polska – Portugalia w ramach Ligi Narodów odbędzie się w sobotę o godz. 20.45.

Aktualna tabela grupy A 1 Ligi Narodów po dwóch kolejkach spotkań:

1. Portugalia 2 6 4-2

2. Chorwacja 2 3 2-2

3. Polska 2 3 3-3

4. Szkocja 2 0 3-5

Czarna passa Macieja Skorży. Nie chce się wierzyć, jego drużyna w opałach, to byłaby katastrofa!