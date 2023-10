To Anna Lewandowska robiła bez męża! Nie może o tym zapomnieć, fani są wprost zasypywani zdjęciami!

Anna Lewandowska postanowiła wrócić pamięcią do wyjątkowo ładnej, egzotycznej przygody. Żona Roberta Lewandowskiego była na pięknych wczasach na Dominikanie i za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zamieszcza publikacje, na których co prawda brak kapitana reprezentacji Polski, ale i tak można powiedzieć, że był to bardzo udany czas w życiu trenerki, do którego wraca ona niezwykle chętnie.

Anna Lewandowska nie może tego zapomnieć. Zdjęcia wszystko wyjawiają

Mimo że w chwilach wolnych państwo Lewandowscy często są ze sobą, tak w tym roku Anna Lewandowska wyjechała na wczasy na Dominikanie i cięzko powiedzieć, aby żałowała tej decyzji, o czym świadczą jej wspominkowe publikacje na mediach społecznościowych. Sama swoją przygodę opisywała z resztą z wielkimi emocjami.

- Obudzić się na szczycie góry po nocy w namiocie o 5:30 i obserwować wschód słońca... Coś pięknego. Takich momentów było więcej. Przyznam wam, że zdarzyło mi się kilka takich 'magic' momentów, w których nawet się wzruszyłam - relacjonowała wyjazd małżonka Roberta Lewandowskiego.