Tomasz Hajto już nie zamierza się hamować! Wskazał główny problem reprezentacji Polski, nie przebierał w słowach!

Tomasz Hajto zdecydował się na mocną diagnozę reprezentacji Polski! Były kadrowicz w rfozmowie z "Cafe Futbol", powiedział jasno, co jego zdaniem jest największym problemem polskiej kadry i czemu obecna sytuacja drużyny wygląda tak, jak wygląda. Były gracz Schalke 04 Gelsenkirchen nie ma nawet cienia wątpliwości.

Tomasz Hajto szczerze o problemach kadry. Wskazał jeden, mocny szczegół

Jak powiedział Hajto, jego zdaniem, wśród wszystkich wokół reprezentacji Polski pojawiło się za duże zadowolenie po Euro 2016 i od tego czasu, od tego wspaniałego sukcesu, wszyscy - piłkarze, kibice i osoby odpowiedzialne za kadrę - żyją przeszłością

- U nas uciekła jedna rzecz po tym Euro 2016. Gramy niżej, słabiej i cały czas idziemy w dół. Po tym "sukcesie", jakim można nazwać dotarcie do ćwierćfinału Euro, pomyśleliśmy, że jak wyjedziemy na boisko to już nic nie będziemy musieli robić. I wszyscy się położą, a my będziemy strzelać, bo jest Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek - powiedział były reprezentant Polski.

- Żyjemy tym czasem i uważamy, że teraz to wcale nie musimy biegać. A tymczasem biegają Francuzi, Argentyńczycy, Austriacy i Belgowie. Mamy podobny potencjał do Austrii, może nawet trochę lepszy. Mamy trochę rozbitą reprezentację. Nie bierzmy chusteczek do oczu, że mamy słabą reprezentację - dodał Hajto.