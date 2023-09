Tyle kosztowałoby PZPN zwolnienie Fernando Santosa. Dokładna kwota została ujawniona, takie pieniądze wchodzą w grę

Reprezentacja Polski zaliczyła trzecią porażkę w piątym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Podopieczni Fernando Santosa przegrali 0:2 z Albanią na trudnym terenie w Tiranie. Po klęsce na Bałkanach fani coraz głośniej domagają się rozstania z portugalskim selekcjonerem, który do tej pory nie odmienił gry naszego zespołu.

Wielu kibiców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że potencjalne zwolnienie selekcjonera wiąże się z wypłaceniem mu dużego ekwiwalentu. Jaka kwota wiązałaby się z rozstaniem z trenerem Fernando Santosem?

Według TVP Sport, Fernando Santos zarabia około 740 tysięcy złotych miesięcznie, a jego umowa ma wygasać w listopadzie. To oznacza, że zwolnienie selekcjonera wiązałoby się z koniecznością zapłacenia mu około 1,5 miliona złotych.

Na pomeczowej konferencji prasowej Fernando Santos przyznał wprost, że nie poda się do dymisji. – Nie podam się do dymisji. Ani dziś, ani jutro. Czy będę selekcjonerem? Pytajcie o to prezesa. Jeśli ten stwierdzi, że dalsza współpraca nie ma sensu, to porozmawiamy - powiedział wprost.

