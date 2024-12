i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski, Michał Probierz

W Sylwestra gruchnęła cała prawda o relacjach Lewandowskiego z Probierzem! Otoczenie Lewego potwierdza. Tak to wygląda za kulisami

Słowa Marka Koźmińskiego w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" sugerujące, że w reprezentacji Polski jest konflikt pomiędzy Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem. Długo nie trzeba było czekać na komentarz do tej wypowiedzi. Współpracownik "Lewego", Tomasz Zawiślak rozmawiając z portalem "meczyki.pl" jasno dał do zrozumienia, że są to bzdury i selekcjoner oraz kapitan reprezentacji Polski pozostają w bardzo dobrych relacjach.