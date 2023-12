Wiadomo, kto zastąpi Kuleszę? Zero wątpliwości, padły bardzo konkretne nazwiska!

Michał Probierz został zapytany, co chce pod choinkę. Odpowiedź mogła być tylko jedna, wskazał to bez wahania

Cezary Kulesza kończy swój urząd jako szef PZPN w 2025 roku i wiele osób może zastanawiać się, kto obejmie sterownictwo nad piłkarską centralą. Marek Koźmiński, były kandydat w wyborach do prezesury, a także wiceszef związku, podał konkretne nazwiska w rozmowie z portalem "meczyki.pl". Zero wątpliwości!

Kto zastąpi Kuleszę? Koźmiński ujawnił!

Według Koźmińskiego, wszystko już jasne, kto powalczy o stołek prezesa PZPN w 2025 roku.

- Już wiemy, jacy będą kandydaci. To już jest pewne. Będą to Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala (...) To są trzy osoby, które pracują obecnie w zarządzie PZPN. Ale to są dobrzy ludzie, na pewno nie należą do tego grona działaczy, które krytykujemy. To są na pewno postaci anty-Kulesza, tylko oni tego nie pokazują - mówi Koźmiński w rozmowie z "meczyki.pl".

Zdaniem Koźmińskiego, ludzie, którzy wystartują do wyborów nie są powiązani z aferami, które są tak widoczne w piłkarskiej centrali.

- Oni są w obecnym PZPN i w jakimś stopniu są obrzygani błotkiem [afer], ale oni go nie zrobili. Znam ich i to są dobrzy ludzie - mówi Koźmiński.