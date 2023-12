Wiemy, kto zastąpi Kwiatkowskiego w PZPN! Podano nazwisko, wszystko stało się jasne!

Jakub Kwiatkowski ujawnił prawdę o swoim zwolnieniu. Nie potrafimy w to uwierzyć, tak go potraktowano w PZPN

Zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej było odbierane przez polską centralę piłkarską jako duża sensacja. Według portalu "sport.pl", centrala piłkarska podjęła już decyzję względem tego, kto będzie pełnił funkcję team managera polskiej kadry. Podano konkretne nazwisko.

Informację o nowym team managerze polskiej kadry podał portal "sport.pl", który podaje, że funkcję tą obejmie Łukasz Gawrjołek. Jest to postać znana polskim pikarzom, który ma mieć bardzo dobre rekomendacje.

- - To on jest odpowiedzialny za organizację przejazdów, przelotów, noclegów i pozostałych spraw związanych z funkcjonowaniem kadry. Gawrjołek jest piłkarzom dobrze znany, a do jego pracy nie ma zastrzeżeń - podaje sport.pl.

Jak na razie nie wiadomo, kto będzie rzecznikiem kadry.

- Jeśli zatem ktoś zastanawia się, kto usiądzie na najbliższej konferencji kadry obok Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego, to na tę chwilę będzie to ktoś inny z departamentu komunikacji i mediów, kto sobie z taką rolą poradzi. Tu nazwisk jest kilka, choćby Paweł Drażba, Adam Delimat, Emil Kopański, choć to na razie kandydaci - podaje "sport.pl".