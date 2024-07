Kuba Wojewódzki od dłuższego czasu prowadzi podcast z Piotrem Kędzierskim, do którego zapraszani są przeróżni goście. Ostatnio wybór padł na Wojciecha Szczęsnego, który odwiedził studio "WojewódzkiKędzierski" po Euro 2024. Rozmowa w dużej mierze dotyczyła piłki nożnej i jego kariery, ale w pewnym momencie zeszła na temat polityki. Wojewódzki poruszył temat apeli Kyliana Mbappe w sprawie niedawnych wyborów parlamentarnych we Francji i spytał u źródła z szatni, dlaczego kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski - nie angażował się politycznie w polskie wybory. - A wiesz, jakie ma poglądy polityczne? - spytał dziennikarza Szczęsny. Ten zaprzeczył, a piłkarz przyznał, że również nie wie.

- Ja wolę, żeby tego nie robił - dodał bramkarz Juventusu. Wojewódzki poprosił go o wytłumaczenie tej postawy. - Kurczę, ja wiem, że jesteś przekonany, że jesteś zawsze po dobrej stronie mocy... - dziennikarz próbował się z tym nie zgodzić, ale Szczęsny kontynuował. - Kiedy mówimy o polityce, wszyscy uważamy, że mamy rację. Co mnie obchodzi, co piłkarz ma do powiedzenia o polityce? Pozwól piłkarzowi być piłkarzem. Ja wiem... Dzisiaj takie trochę populistyczne hasła są bardzo popularne, ale nie uważam, że miejscem piłkarza, kapitana, czy nawet takiej gwiazdy jak Robert, jest przekonywanie ludzi do swoich poglądów politycznych.

Prowadzący zwrócił uwagę na wielkie zasięgi Szczęsnego czy Lewandowskiego w internecie. - Możecie maglować głowy fanów, którzy was podziwiają. To nie jest kuszące w imię dobra? - drążył. - A ty wiesz, czym jest dobro? - zripostował piłkarz. Wojewódzki stwierdził, że "wie, czym jest zło". - Rozumiem to, co mówisz. Ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek posłuchał mnie - bez względu na to, jak byłbym przekonany o swoich poglądach politycznych - mnie, piłkarza, żeby oddał głos na danego kandydata, na daną partię polityczną, bo Szczęsny tak napisał. Bo to jest słabe. Miej swoje poglądy i głosuj, nie głosuj poglądami Szczęsnego czy Lewandowskiego - wyjaśnił 34-latek. Całą rozmowę Wojewódzkiego i Kędzierskiego ze Szczęsnym możesz obejrzeć poniżej: