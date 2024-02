Wyjawili tajny mecz Probierza na baraż z Estonią! Tego jeszcze nie było, ma "namieszać w głowie"

Reprezentacja Polski już niebawem będzie mierzyć sę w barażach mistrzostw Europy. Pierwszym rywalem drużyny będzie drużyna Estonii, a fani już teraz mogą zastanawiać się, jak będzie wyglądać taktyka Probierza na spotkanie. Jak powiedział dziennikarz "meczyki.pl", Radosław Przybysz, ma on informacje w tej sprawie i szkoleniowiec może postawić na coś, czego jeszcze nie było! Prawda wyszła na jaw!

Michał Probierz ma "zamieszać w głowach". Dziennikarz nie ma wątpliwości

Jak mówi Przybysz, Probierz ma postawić na dość nieprzewidywalną taktykę w meczu z Estonią, aby rywale całkowicie nie wiedzieli, czego się spodziewać.

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej

- Z tego co słyszałem, jest rozważany scenariusz "rozpuszczanie mgły". Chodzi o to, by trochę namieszać w składzie na pierwszy baraż, bo i tak Estonię pokonamy. Ma to na celu namieszać w głowie przeciwników, by trudno im było ich odczytać w finale. Nie jest to głupi plan, ale moim zdaniem po czterech meczach selekcjonera, gdzie nadal nie znamy jedenastki, warto by było wyjść możliwie na galowo i potraktować Estonię jako bardzo ważny sparing, który nie możesz przegrać - powiedział Przybysz w rozmowie "sport.pl".