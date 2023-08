i Autor: Cyfrasport Sebastian Szymański

Zaczął i nie może przestać! Polski pomocnik wciąż szokuje w Turcji

To się nazywa „wejście z drzwiami” do szatni – i do nowego klubu. Sebastian Szymański właśnie otworzył swoje snajperskie konto w lidze tureckiej, zdobywając gola pieczętującego wyjazdową wygraną Fenerbahce z Samsunsporem. Jak to w jego przypadku bywa, trafienie było efektowne i wywołało lawinę entuzjastycznych komentarzy: ekspertów w mediach mainstreamowych oraz kibiców na portalach społecznościowych.