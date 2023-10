Zawieszony reprezentant Polski zeznawał przed UEFA. Co z zawieszeniem Bartosza Salamona? Najnowsze informacje

Początek wiosny był dla Bartosza Salamona prawdziwą drogą z nieba do piekła. 27 marca pomógł on reprezentacji Polski w zwycięstwie 1:0 z Albanią i wydawało się, że może zostać liderem obrony zespołu Fernando Santosa. Stoper błyszczał też w Lechu Poznań, z którym awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Wtedy wszystko się zawaliło - w dniu pierwszego meczu z Fiorentiną (13 kwietnia) do stolicy Wielkopolski napłynęła informacja, że w organizmie Salamona wykryto niedozwoloną substancję - diuretyk. Badanie miało miejsce po meczu w 1/8 finału LKE ze szwedzkim Djugardens IF i potwierdziła je próbka B. Błyskawicznie 32-latka zawieszono na trzy miesiące, a w lipcu przedłużono tę decyzję bezterminowo. Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Co z zawieszeniem Bartosza Salamona? Zeznawał przed UEFA

Już w lipcu Salamon złożył wyjaśnienia, ale Inspektor Etyki i Dyscypliny UEFA rozpatrzył sprawę i bezterminowo zawiesił piłkarza. Wówczas daleko było do uniewinnienia, ale jak informuje portal WP SportoweFakty, 11-krotny reprezentant Polski ponownie został wezwany przez UEFA. Tym razem do siedziby europejskiej federacji w Nyonie, gdzie zeznawał przed panelem dyscyplinarnym. Miał tam odpowiedzieć na dodatkowe pytania, co nie zdarza się często w przypadku oskarżeń o stosowanie dopingu.

Treść rozmów nie jest znana, jednak wydaje się, że cała sprawa zmierza do końca. Decyzja UEFA powinna zapaść w ciągu 3-4 tygodni. Niestety, trudno spodziewać się, by Salamon uniknął dłuższego zawieszenia. Grożą mu nawet cztery lata kary, choć na razie trudno przewidzieć jej długość. Po raz ostatni obrońca zagrał 8 kwietnia, a od momentu zawieszenia nie może nawet trenować z Lechem Poznań. Obecnie Salamon przebywa we Włoszech, gdzie skupia się na indywidualnych ćwiczeniach.