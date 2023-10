Zbigniew Boniek podsumował Lewandowskiego. To sądzi o jego braku w kadrze, ma ważne przesłanie do piłkarzy

Michał Probierz we wzruszających słowach pożegnał się z kadrą! Wpis pojawił się niespodziewanie, musiał to powiedzieć

Zbigniew Boniek postanowił zabrać głos po ostatnich meczach reprezentacji Polski z Mołdawią i z Wyspami Owczymi. Były szef PZPN powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasowa, że brak Roberta Lewandowskiego nie powinien wpływać aż tak na jakość gry drużyny narodowej. Padły jasne słowa.

Zbigniew Boniek szczerze o braku Lewandowskiego. Padły jasne słowa

Jak przyznał Boniek, nie można uzależniać zupełnie gry reprezentacji od Lewandowskiego. Jak mówi były szef PZPN, po erze napastnika Barcelony reprezentacja przecież będzie musiała sobie poradzić.

-= - Zadam pytanie: Czego ostatnio reprezentacja dokonała z Robertem Lewandowskim? To prawda (że Lewandowski strzelił choćby dwa gole Wyspom Owczym w meczu domowym - przyp. red.), ale też brał udział w przegranych na wyjeździe meczach z Czechami, Mołdawią i Albanią. Żeby było jasne - my się powinniśmy cieszyć, że od tylu lat mamy jednego z najlepszych napastników świata, który pomógł nam wygrać wiele meczów. To wspaniała sprawa. Ale my teraz koniecznie chcemy coś udowodnić. Że gdy nie będzie Roberta, to co? Przestaniemy jeździć na mistrzostwa Europy i świata? To nie jest tak do końca - mówi Boniek

- Robert strzelał gole w eliminacjach, ale na to pracowała też cała drużyna. Również defensywa i bramkarz. Jeżeli będzie trzeba grać bez niego, to musimy sobie jakoś z tym radzić, zamiast narzekać. W niedzielę nie było Roberta, a mieliśmy najwięcej sytuacji i strzałów od 2-3 lat. Oczywiście, powinniśmy być szczęśliwi, że tyle zrobił dla reprezentacji. I niech dalej to robi. Jak jednak czują się nasi piłkarze, gdy słyszą, że wygrali tylko dzięki Robertowi? Albo że kadra to Lewandowski i dziesięć koszulek? Ta drużyna ostatnio wygrywała z Robertem i przegrywała z nim - zaznacza były szef PZPN.