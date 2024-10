Zbigniew Boniek przejechał się po Michale Probierzu. Poszło o powołania, ostre zarzuty

Wojciech Szczęsny miał podjąć decyzję w sprawie powrotu do reprezentacji. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, ta chwila przejdzie do historii!

Zbigniew Boniek postanowił powiedzieć o powołaniach Michała Probierza. Były szef PZPN w rozmowie z mediami stwierdził, że Probierz zadziwił i przedstawił pewien zarzut względem szkoleniowca.

Zbigniew Boniek postanowił podsumować powołania Probierza. Padł zarzut

Jak powiedział Boniek w rozmowie z programem "Prawda Futbolu", Michał Probierz zadziwił powołaniami do drużyny narodowej, ale jest to charakterystyczne dla tego szkoleniowca.

- Wiadomo, że zaskoczył powołaniami. To, że Michał zaskoczy powołaniami, to jest naturalne. Trener Probierz zaskoczył i to kompletnie, ale to w jego stylu(...) wydaje mi się, że trener Probierz lubi zaskakiwać, ale przecież nikt nie będzie trenera Probierza rozliczał z tego, ilu piłkarzy pierwszy raz powołał, bo to niekoniecznie wszystkich interesuje, tylko jakich nowych piłkarzy wprowadził do reprezentacji. Tak prawdę powiedziawszy, to tych zawodników nowych w kadrze było już kilku, ale tak jak szybko się pojawili, to tak szybko z tej kadry wylatywali - mówił Zbigniew Boniek.

Chwilę później padł zarzut o to, że Probierz poniekąd cementuje drużynę narodową.

- To cementowanie jest bardzo dziwne, bym powiedział, że to takie trochę "probierzowe" cementowanie tej reprezentacji. Jest np. zawodnik Oyedele, którego w reprezentacjach młodzieżowych prowadziliśmy od kilku lat, ale do wczoraj słyszałem, że najbardziej dojrzałym zawodnikiem środka pola jest Slisz, który gra wszystkie mecze. Nagle nie dostaje powołania. Trochę jest brak tutaj konsekwencji - mówi Boniek