Zbigniew Boniek się nie patyczkował. Ostro wypalił w sprawie Lewandowskiego. Włożył kij w mrowisko

Robert Lewandowski nie zawsze był lubiany przez wszystkich kibiców reprezentacji Polski i miał grono, które nieustannie go krytykowało. Jednak dotychczas kapitana broniła zdecydowana część fanów. Ostatnio ten trend się nieco zmienił. Po blamażu z Mołdawią wielu dziennikarzy i kibiców miało pretensje, że Lewandowski jako kapitan nie wziął na siebie pytań reporterów tuż po spotkaniu i nie pojawił się przed kamerami.

Boniek wprost o nagonce na Lewandowskiego. Stanowcze słowa

Wówczas rozpoczęła się ogólnopolska dyskusja, czy Lewandowski powinien stracić opaskę, czy jednak nie byłaby to najlepsza decyzja. Atmosfera wokół piłkarza zagęściła się jeszcze mocniej, gdy wyszło na jaw, że obóz "Lewego" wytoczył potężne działa przeciwko... memom i zażądał przeprosin za podanie nieprawdziwych informacji na portalu z prześmiewczymi grafikami.

Głos w całej sprawie postanowił zabrać były prezes PZPN. Zbigniew Boniek uważa, że dyskusja wokół Lewandowskiego jest "typowo polska". - Fajna jest ta nagonka na Roberta Lewandowskiego. Coś mi to przypomina z Mundialu 82. Lewandowski jest problemem dla przeciwników, nie dla Polski. Nasze polskie klimaty… - napisał Boniek na Twitterze, nawiązując do mistrzostw świata z 1982 roku, na których Polacy byli mocno krytykowani za dwa pierwsze spotkania, a następnie zdobyli brązowy medal. Wówczas duża krytyka spadała również na Zbigniewa Bońka i fani chcieli, aby Antoni Piechniczek odsunął go od składu.

Fajna jest ta nagonka na @lewy_official . Coś mi to przypomina z Mundialu 82. @lewy_official jest problemem dla przeciwników, nie dla 🇵🇱⚽️. Nasze polskie klimaty….— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) July 3, 2023