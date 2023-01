Zbigniew Boniek zareagował na wybór Fernando Santosa. Jasne słowa byłego szefa PZPN!

Były reprezentant Polski wspomina pracę z Fernando Santosem. To ciekawe, jak Portugalczyk reagował w sytuacjach kryzysowych [ROZMOWA SE]

Fernando Santos został nowym trenerem reprezentacji Polski. Portugalczyk został przedstawiony w tej roli przez szefa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszę. Były szef polskiej centrali piłkarskiej, Zbigniew Boniek, skomentował fakt zatrudnienia Portugalczyka jednym, ale bardzo zrozumiałym komunikatem.

O kandydaturze Fernando Santosa mówiło się przez dłuższy czas w polskich mediach piłkarskich. Ostatecznie, gdy szkoleniowca przyłapano na lotnisku Okęcie w Warszawie jasnym stało się, że to najprawdopodobniej on zostanie szkoleniowcem polskiej drużyny. Fakt ten ostatecznie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych potwierdził sam Cezary Kulesza, zapostował na swoim Twitterze zdjęcie z selekcjonerem, pisząc "do zobaczenia na konferencji na stadionie Narodowym". Na zdjęcie zareagował bardzo szybko były szef PZPN, Zbigniew Boniek, który zdaje się być zadowolony z wyboru.

- I miło - skomentował krótko wybór Cezarego Kuleszy Zbigniew Boniek.