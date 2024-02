Znakomita informacja dla Michała Probierza! Ważne wzmocnienie przed barażami, wszystkie ręce na pokład

Trudno uwierzyć w te wieści o polskiej kadrze. Jak to w ogóle możliwe?! Doszło do sensacyjnej zmiany

W 2023 roku reprezentacja Polski miała częściej trudne okresy niż te, w których mogli się cieszyć z osiąganych wyników. "Biało-Czerwoni" tuż po mistrzostwach świata stracili trenera (kontrakt z Czesławem Michniewiczem nie został przedłużony), a następca - Fernando Santos, mający na swoim koncie wiele osiągnięć nie zapisał się wielkimi literami w historii polskiej piłki. PZPN przed decydującymi meczami w fazie grupowej eliminacji mistrzostw Europy do wyboru dwóch szkoleniowców, Michała Probierza oraz Marka Papszuna. Ostatecznie został ogłoszony ten pierwszy. 51-latek nie awansował cudem bezpośrednio na imprezę w Niemczech, ale ostatecznie Polska zajęła trzecią pozycję i powalczy w barażach o bilet na Euro 24.

Karol Świderski zdecydował się na opuszczenie USA i trafił na wypożczenie do włoskiego Hellasu Werona. Reprezentant Polski już zadebiutował w nowym klubie i pojawił się na boisku w meczu z Napoli, a następnie wyszedł w podstawowym składzie z AC Monzą, niestety w 56. minucie musiał opuścić boisko przez kontuzję prawej kostki. Trener Hellasu - Marco Baroni na konferencji przekazał dobre wieści, z których na pewno ucieszy się Michał Probierz w perspektywie zbliżających się baraży. - Świderski wrócił do zdrowia, Tijjani Noslin też. Ocenię i zdecyduję. Potrzebujemy wszystkich, szczególnie tych, którzy wejdą do gry w najważniejszym momencie meczu - zaznaczył szkoleniowiec.