19-krotny mistrz Polski jest na skraju upadku. Ważny komunikat klubu! Co wiemy o przyszłości Vive Kielce?

Vive Kielce (obecnie Łomża Industria Kielce) to drużyna, która od lat budowała historię polskiego sportu. Najlepszy klub szczypiorniaka w naszym kraju z powodzeniem rywalizował na arenie międzynarodowej w Lidze Mistrzów i dostarczył reprezentacji Polski w piłce ręcznej wielu kadrowiczów. Niestety, dziś klub ze stolicy świętokrzyskiego stoi nad przepaścią i niewykluczone, że będzie zmuszony ogłosić upadłość. Na szczęście ta tragiczna wizja została odsunięta w czasie. Tak wynika z komunikatu zarządu KS Vive Handball Kielce.

19-krotny mistrz Polski na skraju upadku. Co wiemy o przyszłości Vive Kielce?

Łomża Industria Kielce, bo pod taką nazwą występuje obecnie klub, ma przetrwać ten sezon. Nie wiadomo, jednak jak sprawa mieć się będzie w kontekście przyszłego sezonu. - Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu uczestnictwa w rozgrywkach krajowych oraz europejskich do końca sezonu 2022/2023 w możliwie najsilniejszym składzie personalnym, który jest uzależniony od sfinalizowania rozmów sponsoringowych. Dalsze decyzje, co do udziału i poziomu zespołu w sezonie 2023/24, zostaną podjęte do końca marca bieżącego roku - czytamy w komunikacie.

Klub ma nadzieję na wsparcie miasta, Urzędu Marszałkowskiego czy firm, z którymi współpracuje lub planuje współdziałać. - Zawodnikom, z którymi dziś spotkał się Zarząd Klubu, dziękujemy za zaangażowanie i podtrzymanie chęci kontynuowania swojej gry w Kielcach. Za wsparcie dziękujemy również naszym kibicom, sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy w ostatnim trudnym czasie pomagają Klubowi - kończy się oświadczenie.

Vive Kielce - osiągnięcia, sukcesy

Vive Kielce triumfowało w Lidze Mistrzów w sezonie 2015/2016 - to największe osiągnięcie w historii klubu. Łomża Industria Kielce zdobywała łącznie cztery medale LM. Dziewiętnaście razy zostawali mistrzami Polski, siedemnastokrotnie triumfowali w krajowym pucharze. Nieprzerwanie od sezonu 1984/1985 występują na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.