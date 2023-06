i Autor: Instagram Pożegnanie piłkarzy ręcznych w Kielcach

Cel był tylko jeden

Poruszające obrazki z Kielc. Tłum zebrał się na ulicy, było mnóstwo dymu i głośne krzyki

Jacek Garncarz 21:56

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że kibice sportowi przed ważnymi wydarzeniami z udziałem swoich ukochanych drużyn robią wszystko, by dodatkowo zmotywować zawodników do dobrego występu. Nie inaczej było w tym przypadku. W środę ekipa szczypiornistów Barlinka Industrii Kielce wyruszyła w podróż do Kolonii, gdzie stanie przed szansą na wygranie Ligi Mistrzów. Zanim droga się rozpoczęła, tłum fanów wśród dymu z rac poruszył serca sportowców.