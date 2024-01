56-letni Szymon Majewski ma nietypową pasję. Polega na okładaniu się po twarzy i wylanej krwi

Dziennikarz telewizyjny i radiowy, satyryk, publicysta, prezenter, kabareciarz, felietonista - prawdopodobnie z tymi określeniami Szymon Majewski łączony jest przez Polaków w pierwszej kolejności. Jednak popularny 56-latek w swoim życiu prywatnym ma pasję, o której nawet niektórzy z jego wiernych fanów dotąd nie słyszeli. Wszystko to ma ścisły związek ze sportem. Być może dziennikarz wychodzi z założenia, że w zdrowym ciele znajduje się zdrowy duch. Choć trzeba przyznać, że dyscyplina, którą pokochał często wiąże się ze sporą... utratą zdrowia. Co takiego robi Szymon Majewski, żeby pozostać w dobrej formie mimo upływu lat?

Szymon Majewski pokochał boks

Już kilka lat temu Szymon Majewski otwarcie opowiadał, że rozpoczął treningi bokserskie. Ta piękna, choć również czasem niebezpieczna, dyscyplina sportu przyciąga przeróżne osoby z różnych kręgów życia publicznego. Pięściarstwo ma ogromne tradycje w naszym kraju, a same treningi postrzegane są przez ekspertów jako niezwykle ogólnorozwojowe i wpływające na całe ciało. Czy Majewski niedługo wejdzie publicznie do ringu?

Szymon Majewski powalczy w boksie?

Niewiele się na to zapowiada. Choć Majewski trenuje boks, to kilka razy w przeszłości zarzekał się, że jest pacyfistą. Dlatego też ewentualne wyprowadzenie ciosu jest dla niego sporym wyzwaniem i powodem do wyrzutów sumienia. Jednak w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl pozostawił jedną furtkę otwartą. - Jak będę miał sześćdziesiątkę, to będę gotowy na walkę - stwierdził w 2017 roku Szymon Majewski. Czas leci nieubłaganie i ta granica zbliża się szybciej niż wszyscy przypuszczali!