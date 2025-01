Afera jajkowa w Barcelonie. Zwolnili ludzi przez Lewandowskiego. Źle gotowali mu jajka

Niesamowite, jak podobny do ojca jest Lukas Podolski! Tak wygląda tata gwiazdora Górnika Zabrze. Wypisz wymaluj

Początek sezonu 2024/2025 dla Barcelony był wręcz idealny. Podopieczni Hansiego Flicka znakomicie spisywali się w LaLiga oraz Lidze Mistrzów. "Duma Katalonii" przez pewien okres nie miała sobie równych, a w "El Clasico" rozgromiła Real Madryt aż 4:0. Wówczas dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski, który zdobywał kolejne bramki na zawołanie. Kapitan reprezentacji Polski od początku sezonu uzbierał aż 16 trafień i dwie asysty w lidze hiszpańskiej. 36-latek w Champions League dołączył do wąskiego grona, ponieważ przekroczył barierę 100 goli. Wcześniej takim osiągnięciem mogli się pochwalić tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Hansi Flick has asked the club to hire a chef for the team after Robert Lewandowski complained about food quality on a trip, the preperation of eggs in particular. Deco, along with club nutritionist Sílvia Tremoleda, is interviewing candidates to ensure players get the best meals…— barcacentre (@barcacentre) January 2, 2025

Dieta w życiu praktycznie każdego piłkarza na światowym poziomie odgrywa bardzo ważną rolę. Lewandowski to prawdziwy tytan pracy, a też nie jest tajemnicą, że dba w każdym calu o jedzenie. Jak informuje kataloński "Sport", kapitan reprezentacji Polski miał narzekać na jedzenie od firmy cateringowej na wyjazdowe spotkania. 36-latek poszedł w tej sprawie do Flicka, a ten od razu zareagował. Klub od został poproszony o zatrudnienie profesjonalnego szefa kuchni, który będzie podróżował z drużyną. Ta sprawa jest w rękach byłego piłkarza Deco oraz klubowej dietetyczki. - Hansi Flick poprosił klub o zatrudnienie szefa kuchni dla drużyny po tym, jak Robert Lewandowski narzekał na jakość jedzenia podczas podróży, w szczególności na przygotowywanie jajek. Deco wraz z dietetyczką klubu Sílvią Tremoledą przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, aby zapewnić graczom najlepsze posiłki podczas wyjazdów, co zwiększy ich wydajność - można przeczytać na profilu "barcacentre" na portalu "X".