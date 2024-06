Co to była za moc atrakcji na torze wyścigów konnych! Piknik rekreacyjny z drużyną marzeń

Największy mecenas polskiego sportu zagwarantował uczestnikom pikniku mnóstwo atrakcji w połączeniu ze sporą dawką ruchu! Najmłodsi mieli okazję stanąć na mega planszy do gry w piłkarzyki i rozegrać mecz i wziąć udział w kultowym wyścigu Hobby Horse! Do tego dmuchańce, trampoliny, ścianka wspinaczkowa czy zajęcia z zumby. Odwiedzając stoisko „Świat Rozrywki", młodzież i dorośli mogli spróbować swoich sił w quizie sportowym oraz „zadzwonić” do jednego z 11 ambasadorów, m.in. do Roberta Lewandowskiego.

Grzegorz Lato nie owijał w bawełnę po meczu z Holandią na Euro. Jego słowa poszły w świat

Grając, wspierasz polski sport

– Początkiem każdego sukcesu są marzenia, a my w Totalizatorze Sportowym głęboko wierzymy, że marzeniom trzeba pomagać. Polski sport nie byłby bez naszej firmy taki sam: od blisko 70 lat przekazujemy środki na kulturę fizyczną, a z każdej złotówki wydanej na gry liczbowe LOTTO 19 groszy trafia właśnie m.in. na ten cel. Zarówno ten proces, jak i nasze wsparcie ze środków własnych pokazują, że nie ustajemy we wspieraniu sportowców w drodze na szczyty – i to właśnie unaocznia kampania „LOTTO Drużyna Marzeń” – powiedział Szymon Gawryszczak, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

To stanie się z Michałem Probierzem po Euro 2024. Wyciekły najnowsze informacje. Jego przyszłość ma być przesądzona

Wspólne kibicowanie

Piknik zbiegł się w czasie z występem reprezentacji Polski podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej 2024. Spotkanie Polska - Holandia można było obejrzeć w specjalnie przygotowanej na tę okazję Strefie Kibica. W parkowej przestrzeni całe rodziny mogły usiąść wygodnie na leżakach i śledzić wynik meczu na 7 telebimach!

Ta statystyka wyjawia całą prawdę o pomyśle Michała Probierza na grę reprezentacji Polski! Miażdżące dane dla Michniewicza

Poznaj „LOTTO Drużynę Marzeń”

W skład LOTTO Drużyny Marzeń wchodzą reprezentanci następujących dyscyplin:

* strzelectwo: Tomasz Bartnik, Klaudia Breś, Maciej Kowalewicz, Natalia Kochańska, Julia Piotrowska;

* chód sportowy: Dawid Tomala, Katarzyna Zdziebło;

* jeździectwo: Wiktoria Knap, Paweł Warszawski, Jan Kamiński, Adam Grzegorzewski, Maksymilian Wechta, Małgorzata Korycka;

* pływanie: Piotr Woźniak;

* żeglarstwo: Paweł Tarnowski;

* Formuła 4: Kornelia Olkucka;

* wspinaczka sportowa: Aleksandra Mirosław;

* gimnastyka: Krystyna Leśkiewicz-Lewińska

Polska gra lepiej bez Roberta Lewandowskiego? Stanowcze opinie kibiców po Polska - Holandia na Euro 2024

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy Polska wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie