Ta statystyka wyjawia całą prawdę o pomyśle Michała Probierza na grę reprezentacji Polski! Miażdżące dane dla Michniewicza

Robert Lewandowski przemówił po porażce z Holandią. Tylko to miał do powiedzenia. Wystarczyły trzy słowa

Michał Probierz zaskoczył już przed meczem, gdy w wyjściowej "11" zdecydował się postawić m.in. na Tarasa Romanczuka czy Kacpra Urbańskiego. Kibice przecierali oczy ze zdziwienia także podczas samego spotkania - Polacy długimi momentami rywalizowali bowiem z Holandią jak równy z równym.

Biało-Czerwoni nie schowali się za podwójną gardą, nie liczyli tylko na błędy rywali i kontrataki, a sami próbowali kreować grę. Raz wychodziło im to lepiej, raz gorzej, ale być może jest to zapowiedź lepszej przyszłości dla reprezentacyjnej piłki w Polsce. Wielka w tym zasługa selekcjonera, który - jak przyznał po starciu z Holandią Wojciech Szczęsny - wmówił zawodnikom, że potrafią grać w piłkę, a ci mu uwierzyli.

Polacy oddali w jednym meczu Euro 2024 więcej celnych strzałów, niż w całej fazie grupowej Mundialu 2022

Dobra gra Polaków znalazła odzwierciedlenie także w liczbach. W meczu z Holandią piłkarze Probierza oddali aż siedem celnych strzałów. To przepaść chociażby pod względem ostatniego mundialu - co prawda ekipa Czesława Michniewicza miała tych celnych strzałów osiem, ale w czterech spotkaniach. Co więcej, w fazie pucharowej turnieju w Katarze nasi piłkarze zatrudniali bramkarzy rywali tylko pięć razy, czyli wynik ten drużyna Probierza pobiła podczas Euro 2024 wychodząc zaledwie raz na boisko!

Polska w meczu z Holandią oddała 1 celny strzał mniej niż przez całe mistrzostwa świata 2022 (7-8).7 - #POLNED (#EURO2024)---3 - vs. #FRA (MŚ 2022)0 - vs. Argentyna (MŚ 2022)3 - vs. Arabia (MŚ 2022)2 - vs. Meksyk (MŚ 2022)— Wojtek Bajak (@WoBaj) June 16, 2024

